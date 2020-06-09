Медведев заявил о росте киберпреступности в РФ на 85%

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в подмосковной резиденции «Горки» перед…
Александр Астафьев/РИА «Новости»
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что количество преступлений в сети с начала года увеличилось на 85%, передает ТАСС.
«За последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тысяч. Это приблизительно на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Медведев.
По его словам, такая ситуация связана с тем, что в стране большое количество компаний перешли на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса.
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