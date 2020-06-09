Розповіли про ситуацію зі спалахом коронавірусу у Ковелі

У Ковелі залишається напружена епідеміологічна ситуація через випадки коронавірусу. Коронавірус виявили у працівників газотранспортної компанії та «ПриватБанку».

Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що коронавірус діагностували у працівника ТОВ «Оператор ГТС України». Отримали ще 11 підозр на хворобу.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ситуація критична, – ОДА про коронавірус у Ковелі



Окрім того, у двох працівників центрального відділення «ПриватБанку» виявили COVID-19.

Триває спалах у Ковельському МТМО. Усього там захворіли 36 осіб (34 медпрацівника, 2 працівника адміністрації). 6 медиків одужали.