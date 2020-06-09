На четырех участках трассы М7 в Татарстане увеличили максимально разрешенную скорость

На четырех участках трассы М7 «Волга» в Татарстане с 9 июня увеличили максимальную скорость. ГИБДД МВД по РТ и ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» приняли такое решение по итогам обследования улично-дорожной сети.

Теперь на участках с км 879 + 500 — км 884 + 000, км 885 + 000 — км 886 + 000, км 975 + 300 — км 980 + 300, км 981 + 500 — км 985 + 000, проходящих по территории Пестречинского, Рыбно-Слободского, Тюлячинского, Мамадышского и Елабужского районов, для легковых, а также грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т максимальная скорость в обоих направлениях составляет 110 км/ч.

«В связи с особенностями климатических условий, характерных для Республики Татарстан, данные изменения скоростного режима носят сезонный характер и будут действовать до 30 сентября», — отметили в госавтоинспекции республики.

Ранее движение с максимальной скоростью 110 км/ч разрешили на участке М7 с 886-го по 896-й километр. Кроме того, со скоростью до 100 км/ч с начала июня можно ехать по двум участках автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск до магистрали М7 «Волга».