Ростуризм определил цену летних пакетных туров по России

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Nacho Doce/Reuters

Комплексная недельная стоимость путешествия по России обойдется россиянину летом 2020 года минимум в 10 тысяч рублей. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что один человек сможет купить тур на неделю от 10 тыс. рублей. Например, стоимость поездки на неделю на Байкал будет стоить уже от 30 тыс. рублей. Минимальная стоимость отдыха на Алтае составит от 25 тыс. рублей на недельный отдых на одного человека. При этом в стоимость тура будут входить проживание в гостинице, перелет и экскурсионная программа.

«Мы продолжаем делать все возможное, чтобы россияне как можно более комфортно, безопасно, интересно и доступно смогли отдохнуть на территории нашей страны»,— цитирует ее РИА «Новости».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Крым отменяет карантин для приезжающих из других регионов

— Ростуризм сделает все возможное для свободного путешествия россиян с 1 июля

— В АТОР предрекли подорожание отдыха внутри страны на 30%

Источник