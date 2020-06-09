Медведев предупредил, что беспорядки нарушают права людей

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что беспорядки, аналогичные тем, что происходят в США, несут угрозу для общества. Об этом сообщает ТАСС.

Такое мнение он выразил в ходе совещания в режиме видеосвязи по проекту концепции общественной безопасности в России до 2030 года.

По его словам, те беспорядки, которые наблюдаются в США, создают колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав многих людей.

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