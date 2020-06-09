Путин присвоил соавтору поправок к Конституции звание «Заслуженный деятель науки»

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный деятель науки» сопредседателю рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Талии Хабриевой.

Конституция России.

culture.ru.

Указ опубликован на портале правовой информации. В документе отмечается, что звание присвоено за «заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу».

Талия Хабриева — академик РАН, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

В рабочую группу по разработке поправок в Конституцию входили чиновники, ученые, главы волонтерских движений и благотворительных фондов, а также деятели культуры и спортсмены.

Кроме Хабриевой сопредседателями рабочей группы были сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. В группу также вошли спортсменка Елена Исинбаева, актер Владимир Машков, писатель Захар Прилепин и другие, пишет polit.ru. Они готовили проект поправок к Конституции вместе с главным правовым управлением администрации президента.

17 марта Владимир Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию. Голосование должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля. Этот день объявлен выходным.

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