Американский майдан получил официальное одобрение глобальных элит: чего ждать России

В удивительную эпоху мы живем. «Пандемия», от которой жертв в разы меньше, чем от онкологии и целого ряда других заболеваний (не говоря уж о будущих жертвах коронакризиса, погибших, например, из-за отсутствия медпомощи), финансовый кризис, от которого богатеют олигархи, и цветная революция в США по классическим методичкам самих США, поддерживаемая актерами, спортсменами, Евросоюзом, а больше всех — Германией.

Да, в Соединенных Штатах вторую неделю как запущен механизм классической цветной революции. Ровно такой же, как в Сирии, Египте, Сербии, Украине и далее везде. Притом, учитывая опыт Байдена и Клинтонов на Украине, нынешние события идентичны ситуации в Киеве образца 2013 года от слова абсолютно. Самое печальное — заказчики шоу явно выигрывают.

Первый этап цветной революции — образ защитника страны как врага — уже пройден. Количество оскорблений и призывов расправляться с правоохранителями идет миллионами, поддерживается СМИ, которые открыто пишут, что в американскую полицию идут работать дегенераты и наркоманы. Люди, которые идут защищать закон, стали сами вне закона, а государство утратило монополию на насилие. Все так же, как в Киеве, где разгон протестующих Беркутом создал образы врагов из ОМОНа и героизировал «онижедетей». Вот видеоряд о том, что ныне творится в «оплоте демократии». Обратите внимание, как в конце «мирные протестующие» ставят полицейских на колени. Правда знакомо?

Теперь уже даже не скрывается, что основной целью протестов является свержение Трампа силовым путем, а главным лозунгом становиться знакомое «Панду геть» или с поправкой на местность «Трампа геть». «»Правоохранительный департамент Флориды начал расследование и освободил полицейского от обязанностей в Форт-Лодердейле после того, как всплыла видеозапись, показывающая, как офицер толкает протестующего на коленях во время протеста в минувшие выходные, заявил в понедельник на пресс», — конференции начальник полиции Рик Маглионе. А тех, кто стоит на коленях, — хвалят. Эндрю Куомо, губернатор Нью-Йорка, так прямо и сказал: «Молодцы, вот так и начинаются позитивные перемены!» Но это ещё далеко не всё! Сама власть на местах массово саботирует попытки Трампа навести порядок силовым путём: от Нью-Йорка, где дочь мэра вышла на уличный протест и оказалась арестованной, до Вашингтона, мэр которого назвал действия федеральной полиции у Белого Дома «позорными», до многочисленных губернаторов. Мэр Бостона БЛАГОДАРИТ демонстрантов, губернатор Невады Стив Сисолак обвинил президента в «разжигании воинственности, разжигании расовой напряженности и создании раскола, когда нам нужно единство как никогда». Губернатор Вашингтона Джей Инсли был еще более прямолинеен в своей критике: «Трамп неоднократно доказывал, что он не способен управлять». Губернатор Мичигана о запросе войск: «Я не хочу, чтобы это произошло». Губернатор Иллинойса — то же самое. Губернатор Орегона отказалась от ввода Нацгвардии, и так далее», — добавляет обозреватель Григорий Игнатов. Оказывается, саботировать указы президента — это далеко не российская инициатива, в США вон и просто послать уже могут.

Притом официальное расследование случившегося еще только начато. Сегодня Евроньюс целый день крутит, что впервые в истории верховный представитель ЕС по внешней политике выступил с резким заявлением в отношении действий американских властей. «Мы шокированы и потрясены смертью Джорджа Флойда. Это злоупотребление властью, его нужно осудить. Его нужно пресечь, в Штатах и повсюду. Мы поддерживаем право на мирный протест, а также осуждаем насилие и расизм любого рода, и мы призываем к снижению напряженности», — сказал Жозеп Боррель. К нему присоединился министр иностранных дел Германии, заявив, что погромы в США понятны и законны. «Я могу только выразить надежду, что мирные протесты не приведут к насилию. Но ещё больше надеюсь на то, что эти протесты произведут эффект в Соединенных Штатах», — сказал Хайко Маас.

Дальше — больше: несмотря на указ американского президента, в Европейской комиссии поддержали беспрецедентное решение руководства Twitter. Ранее социальная сеть пометила сообщение президента США Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе, где погиб афроамериканец Джордж Флойд, как нарушающее правила компании о героизации насилия. Еврокомиссар Тьерри Бретон написал: «Недавние события в США показывают, что нам необходимо найти правильные ответы на трудные вопросы. Какую роль должны играть цифровые платформы в том, что касается предотвращения потока дезинформации во время выборов или кризиса в сфере здравоохранения? Как не допустить распространения ненавистнических высказываний в интернете?». То есть мировые интернет-корпорации теперь открыто объявили о медийной войне американскому президенту и получили поддержку от евробюрократов. И война идет во всю: Facebook заблокировал страницы и аккаунты двух групп сторонников Трампа, которых назвали «белыми суперматистами». Первые — реальные националисты, которые говорили о необходимости вооруженного отпора протестующим погромщикам, вторых забанили просто за то, что критиковали протесты. А как иначе? Демократия, она такая — для демократов, тем, кто против, слово давать нельзя.

Вслед за «прогрессивными политиками» из ЕС в дело подключили «звезд» шоу бизнеса. «На фоне протестов в США против полицейского произвола, вызванных смертью Джорджа Флойда, создатели и звезды популярных сериалов о полиции решили поддержать протестующих. Они жертвуют деньги в специальные фонды, которые помогают арестованным участникам протестов, охвативших всю стран», — сообщает нам портал Кинопоиск. Ну а как иначе, если не спонсированием погромщиков, должны поддержать «демократию» звезды Голливуда?

Вслед за ними пошли и звезды спорта. «Нападающий «Боруссии» Менхенгладбах преклонил колено. В память, понятно, Джорджа Флойда — афроамериканца, жестоко убитого полицейским Дереком Чавеном в Минеаполисе. Страйкер «Боруссии» дортмундской Джейдон Санчо тоже использовал гол для высказывания своей позиции. Англичанин пошел дальше — заранее подготовил специальную майку с надписью Justice for George Floyd. «Ливерпуль» перешел на новый уровень протеста — колено преклонила вся команда в центральном круге «Энфилда». «Единство — это сила», — подписал фотку Джеймс Милнер», — сообщает Спорт24.

Ну и, само собой, чем дальше, тем больше появляется сведений, что «стихийные протесты» были ни разу не стихийными. «По крайней мере, некоторые из этих беспорядков кажутся скоординированными и заранее спланированными событиями. Джон Миллер, заместитель комиссара полиции Нью-Йорка по разведке и борьбе с терроризмом, заявил в воскресенье, что есть доказательства того, что некоторые из этих групп организовали разведчиков, медиков и маршруты поставок камней, бутылок и катализаторов, а власти уже произвели большое количество арестов из-за пределов штата. А полиция Миннеаполиса сообщает, что они нашли бутылки с водой, наполненные бензином, спрятанные в кустах по всему району, где были устроены пожары», — сообщают американские СМИ.В общем, совпадений с Украиной настолько много, что о случайности происходящего говорить не приходится. Но Трамп все-таки не Янукович и бежать в Ростов не собирается. Более того, в Вашингтон было переброшено свыше 1600 солдат, как отметил у себя Трамп в Твиттере, из 101 дивизии ВДВ, которая должна объяснить анархистам, как любить Родину. «Высказывания президента привели к предположению, что Трамп может ссылаться на закон о восстании 1807 года . Это редко используемый закон, но Белый дом может решить, что это наименее плохой вариант, учитывая широко распространенный хаос. Военное развертывание для подавления восстания в городах Америки, безусловно, принесет свои собственные опасности. Но уже сейчас понятно, что роль федеральных правоохранительных органов и исполнительной власти будет расти», — сообщает USA todаy. Так что хоронить Дональда еще рано, тем более кому-кому, а уж ему известно, что только упертые лидеры способны сохранить страну. Майдро, Асад, Эрдоган да белорусский Лукашенко соврать не дадут.

Вот только ставки сегодня выше в разы: США — не Украина, Сирия или Венесуэла, и валить Дональда будут с использованием всех рычагов — в том числе и бывших «союзников». Валить, чтобы отвлечь население от перераспределения триллионов долларов по карманам олигархов, от непонятной пандемии и ее последствий, от вакцинации и чипизации, дабы народ выходил «за правильные лозунги». Дабы после «новой мировой революции» под контролем глобалистов перейти к прямой цифровой диктатуре.

И если сегодня падет Трамп, то «бунты меньшинств» начнутся уже везде. К слову, горит уже и Франция, где тот же Евроньюс активно топит за «полицейский расизм». «Во Франции прошла серия манифестаций в память об Адаме Траоре. Это произошло в день, когда были опубликованы результаты новой судебно-медицинской экспертизы, которые касались обстоятельств его смерти. К собравшимся обратилась сестра Адама Асса Траоре. На Адама навалились трое жандармов, как и на Джорджа Флойда навалились трое полицейских. И обе жертвы говорили одно и то же: «Я не могу дышать». На этот раз исследование проводили патологоанатомы по просьбе семьи. Предыдущая экспертиза подтвердила невиновность жандармов, которые задержали 24-летнего жителя департамент Валь-д’Уаз. Этот произошло четыре года назад», — сообщает европейское новостное агентство.

Какие молодцы, спустя 4 года вспомнили. Особенно здесь умиляет «серия манифестаций» — это теперь так называется.

Начались провокации и в России, правда, у нас с нужным для бунта количеством негров проблематично, а потому вышли либератарианцы. Возле здания главка полиции в Москве (улица Петровка, 38) начались одиночные пикеты против полицейского насилия. Их организатор — движение «Гражданское общество» либертарианца Михаила Светова. Поводом для выступления послужило убийство сотрудниками Росгвардии жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, в ходе акции задержаны более десяти человек. Как писало URA.RU, о подготовке пикетов Светов сообщил заранее, призвав своих сторонников выступить против произвола со стороны силовиков. Похожая акция прошла 2 июня в центре Екатеринбурга возле здания свердловского управления МВД РФ. Ее организовали сторонники Либертарианской партии, часть из которых сейчас проходит по уголовным делам по подозрению в педофилии.

Пока, к счастью, либертарианцы настолько ничтожны, что из их «искры» пламя вряд ли разгорится — но, учитывая реальную ненависть значительной части населения страны к власти, особенно к Собянину и ему подобным, а также регулярные истории с беспределом полиции, для России подобный сценарий очень вероятен. Тем более что и повод подходящий на носу — голосование за поправки в Конституцию…

Чтобы не повторить ошибок Трампа и лишить козырей врагов российской государственности, Путину просто необходимо срочно вычистить из органов власти максимальное количество лиц, вызывающих изжогу у населения, — от Грефа до Собянина с Мишустиным и его «цифровым спецназом».