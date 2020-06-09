Наркоторговец замаскировал под сарай роскошный особняк с коноплёй

Произведения искусства, дорогая мебель, персидские ковры, коллекционная одежда и обувь, часы Rolex, множество огромных комнат, роскошный интерьер и растущая в горшочках для цветов конопля. Все это богатство Алан Йоманс замаскировал под обычный с виду сарай на участке своей матери. Все бы ничего, если бы этот человек не объявил себя банкротом и не был замечен в отмывании денег, махинациях и наркоторговле.

В Британии полиция обнаружила роскошный особняк, тщательно замаскированный за стенами сарая. | Фото: casavogue.globo.com.Довольно неординарный случай произошел в графстве Дербишир (Великобритания). Там полиция обнаружила особняк, который более 15 лет назад умело замаскировали под обычный сарай. Казалось бы, что тут странного, может такие вкусы у миллионеров, но его владельцем оказался Алан Йоманс (Alan Yeomans), который еще в 2002 объявил себя банкротом и на протяжении всех этих лет подавал декларацию, что у него нет ни недвижимости, ни доходов.

Только одни часы на аукционе после конфискации были проданы более чем за 30 тыс. дол. | Фото: dailymail.co.uk.

Он каждый раз говорил чиновникам, что живет в сарае в саду своей матери, и у него в собственности лишь мебель стоимостью всего 380 дол. и часы за 38 дол. А в это время вместо того сарая, о котором постоянно сообщал, он строил настоящий дворец.

Лжебанкрот Алан Йоманс построил настоящий дворец в тайне от всех. | Фото: life.ru/ lemurov.net.

Для того, чтобы никто не мог догадаться о нахождении его тайной недвижимости, стены, которые можно было увидеть за пределами участка, были обшиты зелеными досками, а крыша покрыта старым шифером. В итоге все соседи видели лишь огромный сарай, который, кстати сказать, построен без каких-либо разрешительных документов.

С другой стороны сарай был похож на полноценный двухэтажный дом. | Фото: yaplakal.com/ youtube.com, © Daily Mail.

Но поскольку это хозпостройка, на нее никто не обращал внимание и это длилось бы достаточно долго, если бы Алан Йоманс не был задержан за ряд преступлений, связанных с отмыванием денег и наркоторговлей. Во время следственных действий в его «сарай» нагрянули полицейские с обыском, и когда они попали внутрь сарая – обомлели.

За стенами «сарая» скрывался роскошный особняк, который оценили в 1,5 млн. дол. | Фото: lemurov.net.

В особняке есть даже свой тренажерный зал. | Фото: youtube.com/ © Daily Mail

Сразу же с порога перед ними предстала роскошная двухэтажная резиденция, больше похожая на дворец с помпезной гостиной для вечеринок, несколькими спальнями с ванными комнатами, библиотекой, со своим собственным тренажерным залом. В особняке была дорогая мебель из красного дерева, ультрасовременная техника, эксклюзивные персидские ковры, антиквариат и коллекционные предметы роскоши, стоимость которых просто зашкаливала.

Антиквариат, произведения искусства и редкие шедевры можно увидеть в тайной комнате. | Фото: yaplakal.com/ casavogue.globo.com.

Также была найдена комната, содержимое которой местные СМИ описывают как «пещера Алладина с несметными сокровищами». Среди огромного разнообразия дорогих предметов были выявлены редкие шедевры искусства, коллекции сумок и обуви Jimmy Choo, несколько часов Rolex, браслет из белого золота с бриллиантами 18 карат, подлинная картина с изображением Королевы Елизаветы I, антикварные китайские вазы и т.д.

За одной из трех картин XVI в. была спрятана потайная дверь в теплицу, где росла конопля. | Фото: bbc.com/ youtube.com, © Daily Mail.

Как утверждают очевидцы, в процессе обыска обнаружили и скрытую теплицу с посаженной коноплей, урожай которой был оценен в 50 тыс. дол. Исследуя находку, эксперты определили, что ее выращивание было поставлено на поток. А чтобы иметь рынок сбыта, Алан Йоманс организовал три подставных компании, хотя все так же числился банкротом. И самое непостижимое то, что имея такие богатства и деньги он еще и воровал электроэнергию, подключившись незаконно к ближайшему источнику электропитания.

Дизайнерская мебель и редкие картины были обнаружены в особняке-сарае мошенника и наркоторговца Алана Йоманса. | Фото: bbc.com.

Все найденные богатства и антиквариат были конфискованы и переданы для продажи с аукциона, а растения уничтожены. Несмотря на уверения Алана Йоманса, что все предметы роскоши всего лишь дешевая подделка, экспертиза подтвердила их подлинность и на аукционах они были проданы за хорошие деньги.

Власти приняли все меры, чтобы Алан Йоманс не получил прибыль от своих преступных действий. | Фото: dailymail.co.uk.

Интересный факт от редакции Novate.ru: Найденное имущество было оценено в 1,5 млн дол. Это повлекло за собой еще одно наказание за сокрытие доходов и махинации с банкротством. Теперь изобретательному наркоторговцу грозит штраф в 820 тыс. дол., а в случае неуплаты – увеличение срока заключения еще на 5 лет.