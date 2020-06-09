Родители погибшего ребенка отсудили барнаульского перевозчика компенсацию смертельное ДТП

Суд удовлетворил требования о компенсации морального вреда и расходов на погребение к ООО «Барнаульское пассажирское автотранспортное предприятие» (БПАТ), водитель которого стал виновником ДТП, в котором погиб ребенок. Как сообщается на сайте прокуратуры, предприятие выплатит семье погибшего 1,7 млн рублей. Из текста самого судебного решения следует, что родители погибшего требовали большую сумму, а сам виновник ДТП приговорен к реальному сроку заключения.

Согласно решению Центрального районного суда Барнаула, в июне 2019 года водитель автобуса, работающий на БПАТ, при выполнении рейса из Бийска в Барнаул столкнулся с автомобилем Mazda Premacy, который стоял на обочине. В результате ДТП он также наехал на ребенка, который скончался от полученных повреждений. В сентябре того же года виновность мужчины была подтверждена в Новоалтайском городском суде, который приговорил его к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права водить автомобиль на 2 года и 6 месяцев. При этом гражданская ответственность компании-владельца автобуса была застрахована, в связи с чем родители получили 475 тысяч рублей за страховой случай и 25 тысяч рублей в качестве возмещения расходов на погребение.

После этого семья обратилась с гражданским иском к компании-перевозчику как работодателю виновника аварии. Они потребовали от фирмы еще 54 тысячи рублей возмещения затрат на похороны сына, поскольку всего потратили 79 тысяч рублей, а также по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. В суде родители объяснили, что «смерть сына произошла на их глазах, и они видели обезображенное тело ребенка».

Представители БПАТ в суде заявили, что не оспаривают право на моральную компенсацию, но считают сумму завышенной. Также ответчик подчеркнул, что выплата такой суммы приведет к негативным последствиям для предприятия. Кроме того, компания заявила, что расходы на поминальные обеды на 9 и 40 дней не должны включаться в возмещение расходов на похороны.

Несмотря на это, Центральный районный суд Барнаула в ноябре 2019 года частично удовлетворил требования семьи. Так, с фирмы должны были взыскать 49 тысяч рублей расходов на погребение, а также 800 тысяч рублей моральной компенсации в пользу отца и 900 тысяч рублей в пользу матери ребенка.

Тогда БПАТ обратилось с апелляцией в Алтайский краевой суд. Фирма указала, что родственники ребенка не обосновали размер компенсации морального вреда и не предоставили справки об ухудшении психического или физического здоровья. Кроме того, компания не видела своей прямой вины в случившейся аварии, поскольку автобус был исправен, а трудовой режим водителя нарушен не был. Вдобавок предприятие отметило, что сумма компенсации превышает его годовую прибыль, что приведет его в неблагоприятное положение. Также ответчик пытался исключить из суммы возмещения на похороны затраты родителей на оформление могилы: установку оградки, лавочки и стола.

В итоге было вынесено апелляционное определение, согласно которому обжаловать изначальное решение фирме не удалось. В суде сочли, что при определении суммы моральных компенсаций были учтены близкие родственные отношения ребенка и родителей, их возраст, а также степень нравственных страданий.