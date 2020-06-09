Камаз в Атырау

Многие компании занимаются реализацией специальной техники, производимой компанией «КАМАЗ». Люди предпочитают обращаться к официальным дилерам, т. к. стоимость товаров у них на порядок ниже, в сравнении с другими продавцами.

Немного о компании

Предприятие «КАМАЗ» — одно из самых успешных на транспортном рынке. Завод оснащен высококачественным профильным оборудованием, которое помогает выполнить весь процесс работы в короткое время. На заводе занимаются не только проектировкой новой техники. Производитель выпускает ее с дальнейшим комплексным обслуживанием.

Торговая марка «КАМАЗ» официально сотрудничает со многими центрами. Благодаря этому потенциальные покупатели могут сэкономить приличную сумму денег при приобретении нового качественного товара. Еще останутся средства для покупки дополнительных деталей.

Процедура покупки

Если требуется приобрести авто КАМАЗ, обратитесь в специальный сервисный центр КАМАЗ Атырау. Он занимается не только продажей транспортных средств, но и полным обслуживанием автомобилей. Здесь можно купить недорогие запчасти или укомплектовать уже имеющееся оборудование. Все зависит от желания покупателя.

Цены на товар довольно низкие, в сравнении с другими дистрибьюторами. Это связано с наличием прямого контракта с производителем. В бумагах прописано, что дилер не имеет права повышать стоимость и предлагать свои услуги. Беспокоясь о своей репутации и доходах, предприятие следует всем предписаниям.

Приобретая новое транспортное средство от торговой марки КАМАЗ, покупатель может быть уверен в качестве товара и его работоспособности. Перед продажей все позиции проходят тщательную проверку на соответствие всех требований. Если у вас есть конкретная сумма денег, и вы не можете определиться с выбором, обратитесь в центр поддержки. Опытные консультанты помогут остановиться на оптимальном варианте.

Дополнительные услуги

При оформлении заказа оформляется страховка на товар. Срок ее действия – 6 месяцев с момента оформления сделки. Если покупатель пожелает, можно увеличить срок действия гарантийного талона. При поломке транспортного средства или отдельной детали, сервисный центр починит все за свои деньги.

В процессе оформления заказа можно выбрать адресную доставку. Для проживающих в городе Атырау товар будет на месте уже в течение нескольких часов. В другие города Казахстана доставка осуществляется на следующий день. Стоимость дополнительной услуги зависит от места проживания заказчика.

Постоянные клиенты, осуществляющие крупные заказы, попадают в программу лояльности. Для них предусмотрены дополнительные скидки и акции. Также можно оформить личную карту, на которую будут зачисляться бонусы. Их используют для оплаты услуг.

Нет ничего сложного в приобретении нового КАМАЗа. Необходимо обратиться к официальному дилеру и выбрать понравившийся вариант. После окончания сделки товар будет доставлен по указанному адресу, и вы будете пользоваться им без нареканий.

Источник: https://almatykamaz.kz/