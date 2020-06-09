Обязательные запреты гражданам СССР во время выезда за границу

В связи с последними событиями в мире несколько месяцев многие находились в изоляции. То есть выезд за границу был недосягаем. Но большинству людей в СССР он вообще был недоступен. Ну а тем, кому посчастливилось получить шанс попасть за «железный занавес», приходилось сталкиваться с некоторыми запретами.

1. Предварительная обязательная проверка

Чтобы получить разрешение на выезд, надо было пройти ряд проверок / Фото: denvistorii.ruДля получения специального разрешения на заграничную поездку требовалось пережить тщательные проверки и пройти ряд бюрократических мероприятий. Прохождение анкетирования, серьезные проверки других членов семьи, а также рекомендации от руководства с работы и профсоюза. Эти этапы были обязательными, и обойти их никак нельзя было. Документ, регламентирующий правила заграничного выезда / Фото: twitter.comДостаточно было одного плохого слова от коллег, начальника, члена профсоюза, чтобы слетела не только эта поездка, но и все последующие в течение нескольких лет. Срок исчислялся не годом или двумя, а десятками лет. В Советском Союзе был даже спецдокумент, регламентирующий правила заграничного выезда. Желающим выехать за границу проводили инструктаж / Фото: blog.postel-deluxe.ruДля тех же, кому посчастливилось добиться разрешения на долгожданную заграничную поездку, проводился подробный инструктаж о том, как себя вести и о других правилах. Очень много обычных для советского человека вещей были очень нежелательными.

2. Любые вопросы решались исключительно через гида

Любые вопросы решались через гида / Фото: parismatch.comПутешествующие по другим странам туристы не имели права поддерживать с местным населением и персоналом гостиниц доверительные отношения. Все возникшие во время путешествия вопросы следовало решать при помощи гида или человека, который руководил туристической группой. Нечто подобное рассказывают современные туристы, возвратившиеся из Северной Кореи.

3. Нельзя посещать рестораны и кафе в одиночку

За границей советский турист не мог пойти в ресторан один / Фото: parismatch.com

Советский человек не имел права насладиться чашечкой кофе и одиночеством где-нибудь в уютненьком ресторанчике или кафе, полакомиться местной кухней. А все дело в риске встречи с антисоветским элементом. А это значит, что честь великого государства будет опорочена.

4. Не пользоваться услугами местных гидов, чтобы осмотреть достопримечательности

Граждане СССР было запрещено пользоваться услугами персонального гида / Фото: nastroy.netСоветским туристам предлагали заранее разработанные специальные маршруты. По ним они ходили и ездили группой, за которым был закреплен гид. В случае самостоятельного отдыха гражданин СССР не имел права пользоваться услугами экскурсовода из этой страны. И опять все дело в риске, но теперь вербовки нашего человека.

5. Категорически запрещено ходить по сомнительным местам

Запрет распространялся и на посещение борделей / Фото: dletopic.ruВ Советском Союзе очень серьезным нарушением со стороны наших граждан за границей было посещение заведений увеселительного характера и публичных домов (барделей). У наших граждан высокие моральные и этические принципы, а это несовместимо с подобными визитами.

6. Запрещалось принимать подарки

Принимать подарки у иностранцев строго запрещалось / Фото: blog.letim.meТем, кто выезжал за границу, не разрешалось принимать никакие подарки от иностранцев. Под запретом были абсолютно все товары – и промышленные, и продовольственные. Конечно, ввозить товары в СССР было можно, но их количество и наименования имели строгие ограничения. По установленным правилам, завезти джинсы можно было только в единственном экземпляре / skif-tag.livejournal.comСогласно правилам, человек мог привезти домой из поездки одни единственные джинсы и джинсовый костюм. Ну а если хотели привезти больше, то их все просто надевали на себя.Понятно, что выполняли эти правила далеко не все туристы и, конечно же, не всегда. Были такие, которые нарушали их. Вот только наказание, если вдруг человек попадался, было суровым.