ЧТО пугает ⚕ВОЗ⚕ больше COVID-19?

На днях ВОЗ в очередной раз объявила миру о необходимости подготовки ко второй волне атаки новой коронавирусной инфекции. Волне, которая якобы будет в разы более мощной и разрушительной, «если вирус не купировать». Но есть ещё кое-что, напугавшее ВОЗ не меньше второй волны коронавируса. Вот официальный, интернациональный документ от 22 мая под названием «Механизм для принятия решений при проведении кампании массовой вакцинации в условиях COVID-19».Итак, ВОЗ, которая по сути является неправительственной организация при ООН, которая сама декларирует, что ее позиция не может быть приравнена к официальному научному консенсусу, которая до недавнего времени кормилась фактически целиком на довольствии США, Фонда Билла и Мелинды Гейтс, а также Фонда Рокфеллерра, наконец таки выкатила методичку для всех национальных органов управления здравоохранением. В этой методичке рассказывается, как всем государствам планеты необходимо проводить массовую вакцинацию в условиях объявленной ВОЗ пандемии коронавируса. Если вкратце подытожить ее главный посыл, то суть проста – эта контора глобалистов переживает, что из-за коронавируса. “страны рассматривают вопрос об отсрочке кампаний массовой вакцинации, а также изучают возможности для их реализации.“ Все это непосредственно касается нашей страны – в России 19 мая Минздрав временно прекратил плановую вакцинацию граждан. Решение было принято в связи с тем, что во время эпидемии коронавируса идет большая нагрузка на иммунную систему, а прививки определенным образом воздействуют на иммунитет. «Определенным образом воздействуют» – это конечно весьма толерантная формулировка, честнее было бы сказать – серьезно ослабляют, подставляют под удар иммунитет.Но ведь это непорядок! Тем более, что многие страны в период распространения коронавируса пошли по такому же пути. Всемирная организация здравоохранения негодует!Ведь это но только коренным образом нарушает глобальные планы по охвату новыми вакцинами всего человечества, но ещё и сокращает объем продаж существующих вакцин у фармацевтических гигантов. И вот какие стратегии массовой вакцинации в ВОЗ предлагают реализовывать прямо сейчас:

«Рассмотреть возможность проведения индивидуализированных адресных кампаний в районах, затронутых высоким риском и/или среди групп высокого риска. Рассмотреть возможность децентрализованного проведения вакцинации силами выездных бригад либо путем ее организации в передвижных пунктах или пустующих помещениях государственных или частных учреждений, таких как школы и стадионы.Допускается проведение вакцинации с обходом каждого домохозяйства. Применять модифицированные или новые оперативные мероприятия для проведения вакцинации. Например, пероральная противохолерная вакцина выпускается в емкости для однократного применения и термостабильна. Для ее введения не требуется участия специально обученного персонала, и ее можно вводить самостоятельно под непосредственным наблюдением, что позволяет избежать физического контакта вакцинатора и пациента. Вовлечение сообществ. Привлекать общинных лидеров и других членов общин, пользующихся доверием, к работе по планированию вакцинальной кампании, распространению информации (например, через радиостанции или социальные сети для общин), касающейся профилактики COVID-19, и призывать население обращаться за медицинской помощью при возникновении симптомов, которые могут свидетельствовать о COVID-19. Укреплять доверие населения к вакцинальной кампании, а также уверенность в том, что ее организация не приведет к росту распространения COVID-19.»То есть всем нужно внушить уверенность в том, что массовые прививочные кампании «не приведут к росту распространения коронавируса». Только вот никаких доказательств и исследований в ВОЗ, разумеется, не приводится – да и прошло слишком мало времени, чтобы такие объективные данные появились.«На сегодняшний день нет известных медицинских противопоказаний для вакцинации лиц с COVID-19», – утверждает ВОЗ, тем самым недвусмысленно указывая министерствам здравоохранения разных стран, что у них нет оснований для приостановки плановых массовых прививочных кампаний. Однако это противоречит всем классическим правилам иммунологии. Особенно, если речь идет о столкновении с новой болезнью, о которой до сих пор очень мало известно.