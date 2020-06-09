В Санкт-Петербурге начнут поэтапно снимать коронавирусные ограничения

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал в ближайшие дни представить план по снятию ограничений, которые ввели из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в видеообращении к горожанам, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».По словам Беглова, на этой неделе будет утвержден план восстановления работы федеральных стационаров, которые перепрофилировали для приема пациентов с COVID-19. Смольный также работает над мерами по восстановлению туристической области — пока что только для горожан. Ранее уточнялось, что Петербург пока что не готов к приему туристов из других регионов.Беглов уточнил, что «перечень поэтапных шагов по нормализации жизни» разрабатывается совместно с Роспотребнадзором. Видеообращение о снятии ограничений в городе Беглов начал с информации о поправках в Конституцию.

Около недели назад главный санитарный врач Наталия Башкетова заявляла, что Петербург «категорически» не готов к снятию ограничений. Однако с 8 июня в городе разрешили работать некоторым непродовольственным магазинам.Беглов напомнил, что в рамках снятия ограничительных мер в городе открылись храмы, кладбища и часть непродовольственных магазинов. При этом нагрузка на больницы в Петербурге всё ещё высокая.»Наша система здравоохранения все еще работает под большой нагрузкой. Но на этой неделе будет утвержден план поэтапного восстановления в Петербурге профильной работы медицинских организаций при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. В первую очередь к плановой работе вернутся федеральные стационары, те, что были перепрофилированы для работы с новой коронавирусной инфекцией. Далее к восстановлению работы по основному профилю поэтапно приступят клиники, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь», — отметил Беглов.