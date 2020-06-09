Зеленский отказался уточнять, считает ли Бандеру героем

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Sergey Dolzhenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уклонился от вопроса, считает ли он националиста Степана Бандеру героем. Его интервью опубликовано в издании «Украинская правда».

Глава государства отметил, что оценку личности Бандеры может дать только время.

«У меня не может быть отношения к таким людям, к таким событиям в такие времена, о которых мы с вами читаем, но мы там не жили. Не может быть просто личного отношения», — сказал Зеленский.

Он отметил, что все люди, которые «защищали независимость Украины, являются ее сыновьями и героями. При этом он добавил, что «от героя до врага — один шаг».

Зеленский обратил внимание на то, что к Степану Бандере в стране относятся по-разному, в связи с этим он призвал не спекулировать данную тему.

Ранее в США обнародовали документы об украинском националисте Степане Бандере, согласно которым в годы Второй мировой войны он работал на Гитлера. Это указано в статье американского издания, датированной 1951 годом. В материале подчеркивается, что Бандера стал организатором этнических чисток, жертвами которых стали десятки тысяч украинцев, поляков и евреев.

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