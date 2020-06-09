Алтайский край может недосчитаться урожая зерна пшеницы гречихи из-за весенней засухи

Алтайские аграрии оказались в крайне неблагоприятных обстоятельствах при проведении посевной кампании: к ценовым проблемам зернового рынка добавилась сильная почвенная засуха, которая наблюдается в ряде районов края. От сильного недостатка влаги страдает треть общих посевов, особенно в степной зоне. По словам министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева, необратимых процессов на этой территории пока не наблюдается. Однако, аграрии края уже бьют тревогу.

Александр Балаков, глава хозяйства из Волчихинского района: Мы находимся в зоне рискованного земледелия, у нас происходят заморозки, бьет посевы градом, случаются проливные дожди. Нынешний сезон подтвердил прогнозы синоптиков о том, что лето 2020 года будет суперзасушливым. На моей памяти ранее такого не было, чтобы температура воздуха доходила до 37-40 градусов, а температура на почве превышала 60 градусов. Апрель и май в крае выдались очень сухими, осадков выпало мизер, местами дождей не было вообще. Прошедшие дожди не оправдали ожиданий фермеров. Прошли они далеко не везде. Наши хозяйства находятся в Волчихинском, Новичихинском, Поспелихинском, Алейском, Топчихинском районах. На сегодня приступить к севу гречихи мы смогли только в Волчихинском районе, в остальных почва сухая. Нужны дожди, а их нет. Если в полях не будет необходимой влагообеспеченности, придется в этом году совсем отказаться от сева гречихи. Паниковать пока не стоит, но фермеры уже готовы к тому, что урожай будет низким. Уже сегодня мы видим, что в хозяйствах, где отсеялись раньше, всходы попали под засуху. Ожидать большого урожая не стоит, многие производители гречихи приняли решение придержать остатки зерна до следующей посевной в качестве семенного материала. Все хорошие и плохие урожаи начинаются с посевной. Кричать, что «все пропало» рано, надеемся, в ближайшие дни пойдут дожди, которые могут спасти ситуацию. Кроме того, посевы защищают с помощью специальных технологий.

О возможном ущербе говорят и зернопереработчики. Они опасаются, что в ожидании низкого урожая начнут подниматься закупочные цены на сырье. Сложившаяся ситуация может сказаться и на предприятиях сельхозотрасли и на покупателях. На цену может повлиять не только уменьшение количества зерновых, но и повышение тарифов на электроэнергию, топливо и др.

Посевные площади в Алтайском крае занимают около 5,2 млн га. На начало июня яровой сев выполнен на площади 4,4 млн га.