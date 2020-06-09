Какое лицо кажется вам более счастливым? Личностный тест

Определились? А теперь прочитайте, что это значит!

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 2 мин. Просмотров 5

В науке существует теория, известная под названием «теория доминирования левого или правого полушария мозга». Согласно этой концепции, каждое полушарие отвечает за определённый вид деятельности. Если точнее, то левое полушарие отвечает за логику, а правое – за творчество. Также существует предположение, что у одних людей доминирует левое полушарие, а у других – правое.

Те, у кого доминирующим является левое полушарие, более практичны и рациональны, а их взгляд на вещи более объективный.

И, наоборот, те, у кого доминирует правое полушарие мозга – скорее верят в интуицию, а не в анализ происходящего, поэтому их взгляд на вещи носит более субъективный характер.

То есть наш мозг изначально разделён на две части, которые связаны друг с помощью мозолистого тела.

Известный нейробиолог Бруно Дубук говорит об том, что левое полушарие мозга отвечает за действия правой стороны нашего тела, а правое – за действия левой стороны.

Хотите узнать, какое полушарие доминирует у вас?

Правое или левое? Узнать об этом очень просто: внимательно рассмотрите картинки. На них изображены два лица. Какое из них выглядит более счастливым?

Определились? А теперь прочитайте, что это значит!

1. Если вы выбрали Лицо А

Если выбираете изображение А, то, скорее всего, у вас доминирует левое полушарие мозга. Это означает, что вы обладаете аналитическим складом ума, очень рационально и практично подходите к жизни и окружающим людям. Вами управляет собственный разум, а не сердце.

На вещи вы смотрите исключительно с позиций логики, и если она отсутствует, то ничего не додумываете и не выдумываете. Также у вас очень развито критическое мышление. Вы смотрите на всё с разных точек зрения, чтобы убедиться, что сделанные выводы верны.

2. Если вы выбрали Лицо B

Если выбираете изображение B, то вы действительно творческий и креативный человек. Вам просто жизненно необходимо выражать себя через творчество или каким-либо другим образом. Правда, вы нередко бываете довольно субъективными. У вас бурное воображение, и вы постоянно пытаетесь придумать или создать что-то новое.

Так что вы всегда в поисках всего необычного и неизведанного!

Итак, какое бы лицо ни выбрали вы, это не столь уж важно. В любом случае – вы прекрасны и неповторимы!

Вас может заинтересовать: Первое животное, которое увидите на картинке, раскроет суть вашей личности

Источник