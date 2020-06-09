3 признака потерянной души

Чтобы усвоить какой-то жизненный урок, каждому из нас может понадобиться несколько попыток. Но в случае с потерянными душами неудачи не заканчиваются никогда.

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 5 мин. Просмотров 5

Потерянными душами называют людей, в жизни которых наблюдается духовный застой. По какой-то причине они заблокировали свой интуитивный ориентир, исходящий от их высшего «я», избавив себя от чувства безграничной вселенской любви, что и является причиной их страданий, злости и грусти. В результате жизнь потерянной души становится невыносимой.

Если вы сейчас работаете над тем, чтобы повысить уровень вибрации и вернуться на свой путь, то, вероятно, заметите, насколько трудным для вас становится любое взаимодействие с потерянными душами. С этими людьми может быть неприятно иметь дело из-за того, что они излучают негативную вибрационную энергию, а то, как они ведут себя с другими, и вовсе приводит в замешательство.

Но если мы хотим им помочь, необходимо стараться проявлять по отношению к ним симпатию, а не злобу и враждебность. Потерянные души нуждаются в безусловной любви сильнее, чем остальные люди, потому что искренне жаждут ее.

И хотя порой это может показаться проблематичным, но любовь и принятие – это и в самом деле единственные вещи, которыми мы можем поделиться с теми, кто сбился со своего пути.

Мы расскажем о нескольких наиболее неприятных качествах потерянных душ и о том, как им лучше помочь.

1. Защитная реакция.

Потерянная душа действует, повинуясь своему эго, а не своему высшему «я». Учитывая эту эгоистичность, эти люди часто чувствуют необходимость в защите своих позиций и считают, что всегда правы и осведомлены лучше окружающих. Поэтому даже дружественный совет, который действительно может помочь потерянной душе, получает мгновенный ответ «Да, но…», после чего следует целый список причин, почему человек уверен, что в его случае данный совет не сработает.

Как лучше всего реагировать на такую защитную реакцию? Примите ее. Не вступайте в спор, даже если кажется, что ваш совет это именно то, что потерянной душе сейчас нужно.

Помните, потерянные души блокируют свой внутренний ориентир, поэтому, скорее всего, будут блокировать любой полезный совет. Советуем просто поделиться с ними своими идеями, а затем уйти от обсуждения, если имеет место отпор.

Особенностью потерянных душ является защита своего эго, поэтому если вы не будете отрицать их доводы, то они, скорее всего, прислушаются к вашему искреннему совету, так как ваш подход не вызвал у них никаких опасений.

2. Закрытость разума.

Как правило, потерянные души не принимают других людей и другие мнения. Высшее «я» человека преисполнено любви и принятия. Если кто-то сознательно блокирует любовь, исходящую от своего высшего «я», то не сможет дарить окружающим безусловную любовь.

В результате «любовь» таких личностей будет направлена только на тех, чье поведение получает одобрение их эго. Именно поэтому вы можете часто видеть, среди потерянных душ фанатиков, расистов, гомофобов, женоненавистников и людей, не признающих другие религии.

Как на это реагировать? Если вы чувствуете, что в потерянной душе что-то указывает на ее нетерпимость или насилие к другим людям, аккуратно и по-доброму расскажите ей, что вас не устраивает, а затем смените тему разговора.

Помните, споры с потерянной душой – это всегда впустую потраченное время. Выскажите свои мысли и двигайтесь дальше. Если вы не станете бросать прямой вызов эго такого человека, то имеете неплохие шансы быть услышанными.

3. Постоянное повторение одних и тех же ошибок.

Чтобы усвоить какой-то жизненный урок, каждому из нас может понадобиться несколько попыток. Но в случае с потерянными душами неудачи не заканчиваются никогда. Так, вы часто можете стать свидетелем того, как потерянная душа кидается из одних насильственных отношений в другие, как ее то и дело ломают, как она остается без работы и прочее.

Для ясности: идеальных людей не бывает, и все мы рано или поздно совершаем ошибки. Однако в случае с потерянными душами повторение ошибок очень болезненно и может привести к появлению вечного чувства личной скорби.

Ваша реакция? Опять-таки, поймите, что потерянная душа разорвала все свои связи с любовью вселенной, а потому больше не понимает, как принимаются решения, основанные на любви к себе. Потерянная душа забыла, как следует о себе заботиться.

Эти личности принимают решения, исходя не из желания навредить себе или кому-либо еще, а, скорее, потому что слепы к указаниям вселенной. Зачастую такие люди делают неправильный выбор, потому что пытаются просто отвлечься или приглушить боль, вызванную пустотой, которую они чувствуют из-за духовной оторванности.

Пожалуйста, не осуждайте, не наказывайте и не приуменьшайте серьезность их внутренней борьбы. Примите их такими, какие они есть, и просто любите.

Это не значит, что вы должны позволить этим людям повергнуть вас в их хаос, просто дайте им понять, что они вам небезразличны и что желаете им только лучшего. Любовь на расстоянии тоже имеет значение!

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Иметь дело с потерянной душой действительно неприятно! Защитная реакция, закрытость разума и постоянное самовредительство могут вызывать у вас отторжение и отвращение.

Учитывая сказанное, неплохо было бы не забывать, что у каждого из нас свой путь, и то, каким будет это путешествие, мы тоже выбираем сами. Даже если и чувствуем при этом свое высшее призвание, потерянные души все равно выбирают путь ограничений.

Никому в этом мире не хотелось бы принудительно думать или верить во что-то против своей воли. Но если мы хотим для себя свободы выбора, то должны давать ее и другим людям, даже если видим, что принимаемые ими решения носят разрушительный и болезненный характер.

Мы можем говорить свою правду, но не должны чувствовать необходимость брать на себя обязанность по изменению мыслей, убеждений и действий других людей.

Мы действительно сделаем для потерянной души все возможное, если примем и полюбим ее такой, какая она есть, будучи при этом максимально счастливыми, здоровыми и успешными. И если мы засияем достаточно ярко, то сможем поделиться достаточным количеством света, чтобы потерянная душа смогла найти свой путь домой.

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