Посылки стали доставляться дольше из-за новых правил ФТС

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Задержки при доставке зарубежных посылок клиентам служб экспресс-доставок произошли из-за новых таможенных правил оформления корреспонденции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Директор компании Boxberry International Марат Артуганов пояснил, что новые правила сделали обработку международных посылок более сложной и длительной.
Сейчас задержки в доставке отправлений составляют до пяти дней.
Директор департамента развития международного бизнеса DPD в России Сергей Денисов отметил, что первые проблемы со сроками доставок возникли 18 мая, когда у ФТС произошел информационно-технический сбой.
Новая форма предоставления данных в таможенные органы была введена в феврале текущего года. Она ограничивает пассажирские таможенные декларации экспресс-грузов с 500 до 100 отправлений за раз.
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