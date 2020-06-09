Посылки стали доставляться дольше из-за новых правил ФТС

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Задержки при доставке зарубежных посылок клиентам служб экспресс-доставок произошли из-за новых таможенных правил оформления корреспонденции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Директор компании Boxberry International Марат Артуганов пояснил, что новые правила сделали обработку международных посылок более сложной и длительной.

Сейчас задержки в доставке отправлений составляют до пяти дней.

Директор департамента развития международного бизнеса DPD в России Сергей Денисов отметил, что первые проблемы со сроками доставок возникли 18 мая, когда у ФТС произошел информационно-технический сбой.

Новая форма предоставления данных в таможенные органы была введена в феврале текущего года. Она ограничивает пассажирские таможенные декларации экспресс-грузов с 500 до 100 отправлений за раз.

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