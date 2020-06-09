Рубль снижается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

В начале торговой сессии во вторник, 9 июня, рубль снижается к доллару и евро, несмотря на несколько дней роста и дорожающую нефть, гласят данные Московской биржи.

По данным на 10.03 мск, курс доллара поднялся на 30 коп. и составил 68,5 руб. Курс евро вырос на 24 коп., до 77,27 руб.

Августовский фьючерс на нефть Brent повысился на 0,69% — $41,08 за баррель.

Накануне в начале торгов рубль уверенно рос к доллару и евро.

Узнать подробный курс евро можно на странице «Котировки».

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