34 нових випадків і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 9 червня

За даними Волинського обласного лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстрували 34 нових випадки захворювання на COVID-19: Ківерцівський район – 11, Камінь-Каширський район – 8, Ратнівський район – 5, Турійський район – 3, м. Луцьк – 3, Луцький район – 2, Іванничівський район – 1, Маневицький район – 1. Один випадок хвороби завершився летально (Камінь-Каширський район).

Загалом станом на 9:30 9 червня в області зареєстровано 1113 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 299 осіб, — інформують у Волинській ОДА.

34 випадки хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 231 випадок, в т.ч. 5 летальних;

Луцький район – 93 випадки, в т.ч. 2 летальних;

м.Ковель – 179 випадків, в тому числі 5 летальних;

Ковельський район – 14 випадків, в тому числі 1 летальний;

Ківерцівський район – 166 випадків, в т.ч. 6 летальних;

м. Нововолинськ – 80 випадків, в т.ч. 6 летальних;

Іваничівський район – 21 випадок;

Володимир-Волинський район – 65 випадки, в т.ч. 2 летальних;

Старовижівський район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;

Маневицький район – 50 випадків, в тому числі 2 летальних;

Камінь-Каширський район – 40 випадків, в т.ч. 3 летальних;

Горохівський район – 36 випадків;

Любомльський район – 21 випадок;

Турійський район – 15 випадків;

Ратнівський район – 12 випадків;

Локачинський район – 11 випадків;

Шацький район – 10 випадків;

Рожищенський район – 8 випадків;

Любешівський район – 8 випадків.

За попередню добу надійшло 28 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за останню добу – протестовано 164 особи.