54 новых случая коронавируса обнаружили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении республиканского штаба при по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 3 665. Всего выздоровели 3 563 человека (+ 20 за сутки). Умерли 10 (новых случаев смерти за сутки не зарегистрировано).

Один новый случай завозной, остальные — контактные. 12 человек госпитализированы, еще 42 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 35, Набережные Челны — 10, по одному — в Азнакаевском, Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском, Менделеевском, Нижнекамском, Нурлатском, Рыбно-Слободском и Сабинском районах.

Заболевшие по возрастным группам: от 18 до 30 лет — 11 человек, от 30 до 50 — 18, от 50 до 60 — 14, от 60 до 70 — 9, от 70 до 80 — 2.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 8 595 случаев заражения коронавирусом, из них 38,1% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 485 253 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 242 397 человек, умерли 6 142. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (1 572), Московская область (739), Санкт-Петербург (318), Нижегородская и Свердловская области (292 и 242 соответственно).