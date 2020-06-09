В Чехии назвали утечку данных в СМИ «важнейшей трудностью» страны

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Пресс-секретарь чешского президента Йиржи Овчачек назвал утечку данных в СМИ «важнейшей трудностью» Чехии. Об этом пишет РИА «Новости».

Речь идет не только о секретных материалах, но и о дипломатической информации.

Таким образом он прокомментировал ситуацию с высылкой российских дипломатов из страны. По его мнению, именно попадание сведений в СМИ не позволило спокойно разобраться в инциденте.

По мнению Овчачека, если бы все дело проходило в закрытом режиме, сложившаяся ситуация сложилась бы иначе.

Освещение ситуации в СМИ вызвало большой шум на чешской политической сцене и не позволило вести спокойное расследование дела.

В заключении Овчачек призвал к ответственности сотрудников различных чешских структур.

5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата. По словам премьер-министра республики Андрея Бабиша, высылка дипломатов связана с историей о якобы перевозке в страну яда.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

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