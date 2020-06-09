Авария, которую устроил Михаил Ефремов, попала на видео

Актер Михаил Ефремов попал в аварию на Смоленской площади в центре Москвы, есть пострадавший. Согласно уточненным данным, что Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу за рулем машины Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном с логотипом с логотипом интернет-магазина продуктов.

В результате ДТП у машины был полностью смят капот и выбиты стекла.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель отечественного авто. На месте происшествия работают экстренные службы.

«Сотрудниками полиции водитель задержан на месте происшествия. Сейчас проводится его медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что пострадавший водитель госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

«Точно никто не умер, точно?» — спрашивал после ДТП Ефремов у толпы зевак еще до того, как был задержан полицией.

Ефремов был задержан и отправлен на медосвидетельствование. По словам очевидцев, актер явно был в неадекватном состоянии.

«Он и залезть сам не смог, его затащили. Пьяный был, еле на ногах держался», — рассказал один из очевидцев.

Полиция установила, что Ефремов на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК (Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Актер задержан полицией.

Видео ДТП с участием Михаила Ефремова