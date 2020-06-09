Скончался водитель, пострадавший в аварии с участием Ефремова

Водитель фургона, пострадавший в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, умер в реанимации, сообщили в больнице во вторник утром, 9 июня.

Напомним, в понедельник вечером, 8 июня, машина под управлением народного артиста России Михаила Ефремова вылетела на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезалась в другой автомобиль. Его водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован в институт имени Склифосовского.

Вероятно, теперь часть статьи 264 УК РФ, которую инкриминируют актеру, изменят со второй на четвертую. Последняя предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что лечить Ефремова от пьянства уже поздно. Парламентарий потребовал реального срока для артиста за «пьяный ужас», который тот устроил на улицах Москвы.

ДТП с участием известного артиста произошло вечером 8 июня в Москве на Садовом кольце. По предварительным данным, Михаил Ефремов сел за руль Jeep Grand Cherokee в нетрезвом виде. Как можно увидеть на размещенных в сети видеозаписях, в какой-то момент внедорожник на повороте проехал прямо через несколько полос и вылетел на полосу встречного движения, где протаранил фургон Lada службы доставки.