Названы 5 естественных способов улучшить здоровье полости рта

Большинство людей, которые чистят зубы щеткой и пастой, дополнительно время от времени используют зубную нить и ополаскиватель, думая, что для ухода за ротовой полостью этого достаточно. На самом деле для поддержания здоровья этого мало. Несколько исследований показали, что болезнетворные бактерии в ротовой полости через кровоток приводят к ряду серьезных недугов, в том числе к сердечным заболеваниям. Особенно часто на фоне недостаточной гигиены развивается инфекционный эндокардит, опасная для жизни инфекция сердечных клапанов.Читайте на Информинг.Ру: Стоматолог рассказал, как восстановить тетрациклиновые зубыВ зоне риска и беременные женщины — у них могут случиться преждевременные роды. Ребенок, мать которого пренебрегала гигиеной ротовой полости, может родиться с маленьким весом.Эксперты InstituteForNaturalHealing рассказали о пяти естественных способах улучшить здоровье зубов и полости рта.Витамин D3Первое, что они рекомендуют — увеличить потребление витамина D3. Он не только помогает укрепить кости, в том числе и зубы, препятствуя их разрушению, но еще и способствует сбалансированию гормонов.Специалисты ссылаются на данные 24 клинических исследований. Они продемонстрировали, что при достаточном потреблении витамина D3 риск разрушения зубов снижается на целых 50 процентов.Пробиотики Пробиотики, которые содержатся в кисломолочных продуктах, могут уничтожать Streptococcus — эти бактерии провоцируют развитие кариеса. Пробиотики могут также предотвратить неприятный запах изо рта и зубной налет. Ферментированные продукты и добавки с пробиотиками поддержат не только ротовую полость, но и позаботятся о здоровье кишечника.Чистка активированным углем Каждый человек мечтает, чтобы его зубы были белоснежными. Профессиональное отбеливание порой бывает небезопасным. Да и недешевая это процедура. Всем, кто хочет сохранить зубки здоровыми и при этом отбелить их, стоит попробовать чистку активированным углем.

Активированный уголь — это натуральный отбеливатель для зубов, который выводит изо рта токсины и окрашивающие зубы танины, уверяют эксперты.Для процедуры отбеливания необходим активированный уголь в капсулах. Откройте одну капсулу, вытряхните содержимое на влажную зубную щетку. Почистите зубы и оставьте активированный уголь на несколько минут. Затем тщательно прополосните рот. Применять регулярно, хотя бы раз в неделю.Вытягивание маслаВытягивание масла — еще одна знаменитая и естественная процедура. Лучше всего брать кокосовое. Вытягивание масла — альтернатива ополаскивателю. Вместо того, чтобы полоскать рот жидкостью для полоскания рта с большим списком искусственных ингредиентов, попробуйте вытягивать масло во рту. Делать это следует по аналогии с ополаскивателем, но долго — 15-20 минут. После этого масло следует сплюнуть, ни в коем случае не глотать!Кокосовое масло в такой способ расправляется со Streptococcus mutans и Candida, которые могут вызвать воспаление, разрушение зубов и вторичные инфекции.Вместо сахара ксилитКсилит здоровая альтернатива сахару, которая еще и защищает зубы от разрушения, а также делает дыхание свежим и препятствует образованию зубного налета. Периодически, раз в месяц, ксилит можно наносить на щетку и чистить ним зубы.Однако при покупке стоит выбирать правильный продукт — для ротовой полости полезен ксилит из березы, а не из кукурузы. Яндекс Дзен