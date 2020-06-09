Семья Заворотнюк планирует уехать к морю

Новости о страдающей от глиобластомы артистки все реже появляются в СМИ. Сами родственники Заворотнюк, включая ее дочь Анну, неохотно комментируют состояние самой известной «няни» страны. Тем не менее Заворотнюк-младшая часто делится с подписчиками своими размышлениями о жизни.

Анастасия Заворотнюк сегодня, 09.06.2020, свежие новости о состоянии здоровьяВ этот раз дочь актрисы опубликовала видео, где сняла себя у зеркала. Заворотнюк оставила соответствующую подпись к посту, спросив «у зеркальца», когда «это все закончится».

Дочь звезды «Моей прекрасной няни» в своем профиле в Instagram опубликовала небольшой ролик, на котором она красуется возле зеркала. Публикацию девушка сопроводила размышлениями о жизни.

«Свет мой, зеркальце, скажи, когда же это все закончится? Мне кажется, что все люди на земле будут воспринимать жизнь иначе, будут бережнее относиться к друг другу, себе и природе. И будут любить жизнь, потому что самый большой подарок это и есть жизнь, — написала Анна. — А еще скажи мне, зеркальце, когда к морю можно поехать?»

В социальных сетях предположили, что семья планирует отправиться в путешествие к морю, когда закрытые из-за пандемии границы будут открыты.

В прошлом месяце стало известно об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк, которая страдает от онкологического заболевания. В связи с этим, по словам профессора Петра Чумакова, семья отказалась от инновационного метода лечения рака с помощью вирусов.