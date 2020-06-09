СМИ: Турция ведёт переговоры с Великобританией о восстановлении полётов с 15 июля

Duvar отмечает, что в соответствии с системой карантина в Великобритании, все прибывшие в страну должны самоизолироваться в течение двух недель. Однако воздушный мост или коридор — это соглашение, которое позволит британским отдыхающим свободно путешествовать между двумя странами, не соблюдая карантин по возвращению в Великобританию.

Представитель правительства Турции сообщил Financial Times, что соглашение с Лондоном близко к подписанию, а предварительная дата возобновления рейсов между двумя странами была назначена на 15 июля.

Он сказал, что окончательное решение будет зависеть от уровня распространения коронавирусной инфекции.

«Обе стороны находятся в тесном контакте. Великобритания для нас очень важна», — подчеркнул представитель турецкого правительства.

Газета Mirror также указала, что авиакомпании, в том числе easyJet, Virgin Atlantic и British Airways, хотят достичь договорённости о восстановлении воздушных мостов с 45 странами, передав этот список министрам правительства Великобритании.

По данным издания, в списке фигурируют наиболее популярные туристические направления, включая Турцию.

Ранее 4 июня министр транспорта Турции Адил Караисмаилоглу заявил, что в июне страна планирует возобновить полеты в около 40 стран и предварительные переговоры о взаимных авиаперевозках с 15 странами уже достигли определённого успеха. Однако он не назвал Великобританию среди этих 15 стран.