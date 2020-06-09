Одобрение Авигана откладывается из-за невозможности завершить испытание в июне

Японские ученые не уложатся в срок в ходе проведения клинических испытаний препарата «Авиган», который должен помочь в лечении коронавируса.

Согласно сообщению, препарат «Авиган» является довольно старым лекарством — его разработали в 2014 году для лечения гриппа. Однако после испытаний выяснилось, что у животных возникают побочные явления при развитии плода.

В итоге лекарство разрешено назначать только по особому распоряжению правительства Японии. Однако в КНР обнаружили, что «Авиган» успешно борется с коронавирусом.

Клинические испытания на людях в Японии начали проводить в марте, согласились помочь 80 пациентов. Испытания должны были завершиться конце мая, позже срок был перенесен до конца.

Однако теперь срок будет еще сдвинут, поскольку компания Fujifilm Holdings Corp, разрабатывающая лекарство, не нашла 96 минимально необходимых пациентов.

Сообщается, что когда начались испытания крупные больницы, участвующие в исследовании, были сосредоточены на лечении тяжело больных пациентов с COVID-19 и не могли принимать людей с более легкими симптомами, для которых и предназначен Авиган, а к маю общее число пациентов уже начало сокращаться.

Компания Fujifilm обратилась к другим больницам принять участие, чтобы завершить испытание.

Министерство здравоохранения Японии заявляет, что готово одобрить лекарство, когда его эффективность будет доказана. Но пока доказательств не хватает.

Напомним, что в России уже зарегистрирован отечественный препарат прямого противовирусного действия Авифавир, созданный учеными «Химрара» на основе фавипиравира, для лечения пациентов с COVID-19. Препарат поступит в количестве 60 тыс. курсов в российские клиники уже 11 июня и начнет применяться для лечения пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания COVID-19.