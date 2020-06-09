В Новосибирске отказались отменять ограничения из-за коронавируса

Накануне началась очередная неделя самоизоляции: в Новосибирске продолжает расти число жертв коронавируса, а статистика оперштаба уже давно не радует — количество подтверждённых диагнозов стабильно оказывается больше 100. Накануне в печальную статистику попал случай патологоанатома из 25-й больницы. Мужчина скончался от COVID-19 в возрасте 49 лет.Отменят карантин в Новосибирске или нет: свежие данныеНепродовольственным магазинам с будет разрешено работать в Новосибирской области, сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в регправительстве в понедельник.

«Сегодня можно разрешить работу непродовольственным магазинам с отдельным входом, площадью не более 400 кв. м», — сказал он.Губернатор отметил, что несмотря на ежесуточный прирост по 100 и более случаев COVID-19, в регионе удается «достаточно неплохо сдерживать темпы распространения новой коронавирусной инфекции».В то же время, сказал губернатор, принимать радикальные меры по ослаблению режима повышенной готовности и соответствующих ограничений пока рано. Он напомнил, что в регионе работает большая часть объектов экономики, в том числе сферы услуг.Травников также отметил, что о популяционном иммунитете в регионе говорить рано — COVID-19 в регионе переболело 0,1% населения.