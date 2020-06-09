9 июня отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Федорин день отмечается 9 июня 2020 года (по старому стилю – 27 мая). В православном церковном календаре это дата памяти мученицы Феодоры Александрийской, девы (девственницы).Какой церковный праздник сегодня, 09.06.2020Феодора жила в III–IV столетиях в городе Александрии. В то время империей управляли Диоклетиан (восточная часть) и Максимиан (западная часть). Когда начались преследования христиан, Феодору арестовали и привели на суд правителя города – Евстратия. Девушка открыто признала себя христианкой и отказалась совершить обряд жертвоприношения. На вопрос: «Почему не замужем?» дева ответила, что отказалась от семейных уз, решила остаться девственной и посвятить жизнь служению Богу. Феодору отправили в наказание в блудный дом. Там между юношами разгорелась ссора за право быть первым. Этим воспользовался Дидим – христианин, которому Бог повелел освободить мученицу. Войдя в комнату к девушке, он поменялся с ней одеждой, и Феодора беспрепятственно покинула место заточения.Вскоре в ту же комнату вошел один из парней. Он увидел перед собой мужчину. Парень решил, что это сделал Бог, который уже превращал ранее воду в вино. Он доложил об этом Евстратию. Правитель приказал немедленно арестовать и привести к нему Дидима. Христианин рассказал, как спас девушку по наказу Господа. За это правитель приговорил его к смерти.На место казни прибежала Феодора и умоляла отпустить доброго человека, взамен предложив себя. Но Евстратий приказал отрубить головы обоим. Первой обезглавили Феодору, следом Дидима. Тела мучеников сожгли.

Православный праздник сегодня, 9 июня 2020По церковному календарю 9 июня поминают преподобного Ферапонта Можайского.Родился будущий Святой в дворянской семье Поскочиных в Волоколамске в 1337 году. Постриг принял в 40 лет в Московском Симоновом монастыре, где сблизился с Кириллом Белозерским, другим известным деятелем русского монашества. Подвижники вместе слушали наставления Святого Сергия Радонежского, посещавшего несколько раз их обитель.Преподобные поселились на Вологодчине (Белозерский край), где некоторое время жили вместе. Потом Ферапонт, по взаимному согласию, перешел на новое место и основал монастырь, названный впоследствии в его честь.Отказавшись стать настоятелем обители, он всячески содействовал ее устройству. К нему приходили за наставлением и советом как монахи, так и миряне, но сам Ферапонт со всеми сомнениями обращался всегда к своему другу — Кириллу Белозерскому.Князь Андрей — сын Дмитрия Донского, в начале XV века попросил Святого основать монастырь в Можайске. Преподобный прожил 18 лет и похоронен в созданной им же Лужецкой обители.ИмениныПо церковному календарю 9 июня именины отмечают Анастасия, Федора, Давид, Иван, Иона, Леонтий, Леонид, Нил, Петр и Ферапонт.Традиции и приметыЕсли день ясный, и появились дождевые черви – будет гроза.Ночная роса долго не испаряется – к грозе.Дым из трубы по земле стелется – к непогоде.Первый летний туман пришелся на Федорин день – к урожаю грибов.