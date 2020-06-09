Программу экономической интеграции НАО и Поморья сформируют с учетом мнения жителей

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Жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) смогут участвовать в разработке программы совместного социально-экономического развития регионов, сообщил в ходе совещания в понедельник глава Минвостокразвития Александр Козлов. Он поручил в течение месяца развернуть специальную интернет-площадку, где эксперты и жители двух регионов смогут оставлять предложения и голосовать за них.

В программе планируется определить совместные проекты НАО и Поморья, которые будут способствовать развитию обоих регионов и повышению качества жизни в них. Документ также должен предусмотреть меры федеральной поддержки, которыми смогут пользоваться такие проекты.

«Через месяц мы должны уже запустить общественную площадку для того, чтобы получать предложения и с ними работать. Это предложения людей, которые живут в регионах, лидеров общественного мнения, тех профессиональных сообществ, которые их формируют. Мы будем смотреть предложения и с ними обсуждать», — цитирует министра ТАСС.

Как пояснил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, в августе прошлого года был запущен специальный сайт, где любой гражданин мог оставить предложения для включения в стратегию развития Арктики. По его словам, площадка оказалась востребованной, в ее работе приняли участие более 600 экспертов. «Мы предлагаем на базе этого информационного ресурса создать специальную площадку для подачи экспертами и любыми гражданами предложений в программу совместного развития двух регионов», — сказал Крутиков.

Кроме того, с июля по октябрь планируется проводить тематические конференции по ключевым направлениям совместного развития регионов с участием некоммерческих организаций, малого и среднего бизнеса, представителей коренных малочисленных народов. Итоговый проект программы будет представлен на общественное обсуждение на сайте.

«И нужно обязательно предусмотреть механизм общественного одобрения проекта такой программы гражданами двух регионов и на заседаниях законодательных собраний двух регионов. И вынести итоговый проект программы на рассмотрение госкомиссии по вопросам развития Арктики», — добавил Крутиков.

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