Грузия начнет производить пехотное вооружение по стандартам НАТО

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Shakh Aivazov/AP

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что страна приступает к собственному производству гранатометов, гранат и ракет в соответствии со стандартами Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

«По моему распоряжению уже начата работа над вопросом производства гранатометов, гранат и ракет в соответствии стандартам НАТО. Хочу поблагодарить тех уникальных людей, которые работают над этим», — сказал Гарибашвили в эфире местного ТВ.

Он также отметил, что решение о строительстве завода по производству патронов образца НАТО в Грузии так же остается в силе.

По словам главы Минобороны, данный проект является сложным.

Ранее стало известно о строительстве в Грузии командного пункта НАТО. Окончание строительства намечено на 2021 год.

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