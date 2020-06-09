У автотрощі на Рівненщині загинуло троє волинян та трирічна дитина із Житомира: подробиці трагедії

Автопригода за участю вантажівки та трьох легковиків, внаслідок якої загинуло четверо осіб сталася вчора, сьомого червня, о 18:25 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Вересневе.

Поліцейські на місці події встановили, що 26-річний житель Вінницької області, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz Actros» із напівпричепом, рухаючись у напрямку Києва, виїхав на зустрічну смугу руху, де спочатку зіткнувся із автомобілем «Audi А6» на іноземній реєстрації під керуванням 44-річного рівнянина, а потім — із автомобілем «Chevrolet Aveo», яким керував 60-річний житель Волинської області, – повідомляє сектор комунікації Рівненської області.

У подальшому, автомобіль «Audi А6» відкинуло на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення із автомобілем «ЗАЗ 11026» під керуванням 38-річного жителя Рівненського району.

Від удару автомобіль «Chevrolet Aveo» злетів у кювет. Внаслідок ДТП загинув водій та троє пасажирів вказаної іномарки: 49-річний житель Волинської області, його 44-річна дружина, а також їх трирічний онук із Житомира.

Також у ДТП травмувався 44-річний водій автомобіля «Audi А6». Чоловіка доставили до Рівненської центральної міської лікарні, де медики діагностували в нього закриту черепно-мозкову травму та перелом ноги.

Керманича вантажівки слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей), а також обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від п’яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.Всі водії відповідно до медичного освідування були тверезі, втім у них іще відібрали зразки крові.

Транспортні засоби вилучені та поміщені на спецмайданчик села Городок.

Відео з місця ДТП оприлюднили на сайті Нацполіції Рівненщини.