Что нас ждет 9 июня: главное за три минуты

Главные события:
- Рустам Минниханов продолжит рабочую поездку в Алтайском крае
- В Москве снимается режим самоизоляции и пропусков
- Прокурор Татарстана Илдус Нафиков проведет онлайн-встречу с представителями бизнес-сообщества
- Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ
- Исполком РФС проведет заседание, на котором будет рассмотрен регламент возобновления сезона РПЛ
- Российская гильдия управляющих и девелоперов и комитет по офисной недвижимости РГУД проведут онлайн-встречу «Есть ли жизнь у офисного рынка после пандемии?»
- В Санкт-Петербурге суд начнет рассмотрение по существу дела историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки
Не забудьте поздравить:
- Игорь Сивов, главный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU)
- Айдар Калимуллин, директор Института психологии и образования КФУ
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