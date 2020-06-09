Что нас ждет 9 июня: главное за три минуты

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Что нас ждет 9 июня: главное за три минуты

Главные события:

  • Рустам Минниханов продолжит рабочую поездку в Алтайском крае
  • В Москве снимается режим самоизоляции и пропусков
  • Прокурор Татарстана Илдус Нафиков проведет онлайн-встречу с представителями бизнес-сообщества
  • Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ
  • Исполком РФС проведет заседание, на котором будет рассмотрен регламент возобновления сезона РПЛ
  • Российская гильдия управляющих и девелоперов и комитет по офисной недвижимости РГУД проведут онлайн-встречу «Есть ли жизнь у офисного рынка после пандемии?»
  • В Санкт-Петербурге суд начнет рассмотрение по существу дела историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки

Не забудьте поздравить:

  • Игорь Сивов, главный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU)
  • Айдар Калимуллин, директор Института психологии и образования КФУ

еще больше именинников

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