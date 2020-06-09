Цена нефти Urals превысила цену отсечения бюджета России

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AP
Стоимость российской нефтяной марки Urals по итогам пятничных торгов в Европе выросла на $3,44. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные агентства Argus.
«По итогам торгов пятницы цена Urals в Северо-Западной Европе выросла до $42,55 за баррель», — заявили в агентстве.
Таким образом, стоимость российской нефти впервые с весны превысила цену отсечения бюджета России, которая в этом году равна $42,4 за баррель.
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