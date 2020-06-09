Джонсон заявил, что не потерпит нарушения законов во время протестов

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, 27 апреля 2020 года
Pippa Fowles/10 Downing Street/Reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет поддерживать протестующих на акциях против полицейского насилия, которые игнорируют соблюдения предписанной дистанции и нападают на правоохранителей, сообщает РИА «Новости».
«Я не поддержу тех, кто нарушает правила социального дистанцирования по очевидным причинам У нас демократическая страна. Те, кто нападает на общественную собственность или полицейских, оберегающих нашу безопасность, почувствуют на себе всю силу закона», — сказал премьер-министр.
Он подчеркнул, что в настоящее время Великобритания проделала сложную работу, чтобы противостоять распространению коронавируса в стране, а протестующие игнорируют предписанные требования, что может стать причиной очередной волны инфекции.
Джонсон также заметил, что возглавляет самое этнически разнообразное правительство страны в истории, а Британия проделала огромный путь в преодолении расовых предрассудков.
Ранее глава МВД Британии Прити Пател сообщила, что в результате протестов против полицейского насилия и за права темнокожего населения в стране пострадали 36 правоохранителей.
Кроме того, по ее словам, неизвестные осквернили памятник экс-лидеру королевства Винстону Черчиллю.
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