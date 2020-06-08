Эрдоган обвинил курдов в причастности к беспорядкам в США

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Рабочая партия Курдистана и силы самообороны сирийских курдов могут иметь отношение к организации беспорядков в США, передает РИА «Новости».

«Эрдоган поделился со своим собеседником опасениями, что элементы, стоящие за насилием и грабежами в США, имеют связи с террористической организацией РПК/YPG, действующей на севере Сирии», — рассказали в администрации турецкого президента.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты в США.

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