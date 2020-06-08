Пьяный актер Михаил Ефремов устроил серьезное ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы на Смоленской площади, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Сегодня вечером Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе „Гранд-Чероки“ совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля», — сказал собеседник агентства.

Предварительно, Ефремов развернулся с нарушением правил и врезался в фургон. На размещенном очевидцами видео актер на скорости врезается в один из автомобилей, от удара автомобиль переворачивается. На другом видео Ефремов еле держится на ногах, садится на обочину, потом судорожно курит сигарету, растерянно ходит вокруг места ДТП, пытается что-то выговорить, но у него не получается, язык сильно заплетается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ 18+ (@news_see_) 8 Июн 2020 в 1:45 PDT

На месте работает полиция. Ефремов задержан и дает объяснения. В отношении актера может быть возбуждено дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), предусматривающей до семи лет лишения свободы.

У пострадавшего Сергея Захарова диагностировали перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговая травма и травмы внутренних органов. За его жизнь сейчас борются врачи, он в крайне тяжелом состоянии.