«Газпром» заключил крупнейший для компании контракт на поставку газа в России

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Benoit Tessier/Reuters

«Газпром» заключил крупнейший в истории компании контракт на поставку газа в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя газового холдинга Сергея Куприянова.

Речь идет о договоре между «Газпромом» и «Русхимальянсом» на ежегодную поставку комплексу по переработке газа в Усть-Луге 45 млрд куб. м газа в течение 20 лет.

Ранее Газпром объявил крупнейшую в истории закупку труб на 100 млрд руб.

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