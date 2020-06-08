Путин поручил разработать меры по сбыту продукции фермерских хозяйств

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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями…
Алексей Никольский/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин отдал поручение о разработке мер, позволяющих расширить сбыт продукции фермерских хозяйств. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Срок исполнения распоряжения для правительства и регионов — до 1 июля.
Также российский президент поручил по итогам рассмотрения принять соответствующие решения.
Кроме того, Путин поручил на 4,5 млрд руб. поднять объем господдержки на закупку отечественной сельхозтехники в 2020 году.
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