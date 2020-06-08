Захарова ответила на заявления о причастности России к беспорядкам в США

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Пресс-служба МИД РФ/РИА«Новости»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления о причастности России к беспорядкам в Соединенных Штатах мифом, передает газета «Комсомольская правда».

Такие заявления, по мнению Захаровой, говорят о неуважении к собственному народу либо о непонимании, что происходит.

При этом российские политики многократно призывали американских коллег заниматься внутренними делами страны, прежде чем «поучать всех остальных», добавила дипломат.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

Позже экс-советник президента по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что за насилием в ходе столкновения якобы могла стоять Москва. Ее поддержал бывший посол США в Москве Майкл Макфол.

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