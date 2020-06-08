Мертвецки пьяный Михаил Ефремов устроил ДТП с пострадавшими в центре Москвы

На самом актере нет и царапины, он задержан и отправлен на медосвидетельствование

В центре Москвы произошло серьезное ДТП. Несколько машин разбиты всмятку, один человек заблокирован в автомобиле, он серьезно пострадал. Виновником всего этого ужаса стал известный актер, народный артист России Михаил Ефремов. Он был мертвецки пьян.

Об аварии сообщило издание Baza. Она произошла на Садовом кольце в районе Смоленской площади. Автомобиль, за рулем которого находился Ефремов, выскочил на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. Видео с последствиями произошедшего опубликовали очевидцы в социальный сетях.

«Он (Ефремов — ред. ) чуть нас только что не ушатал, а потом выскочил на встречку», — комментирует автор ролика.

Судя по видео, актер действительно сильно пьян, его заносит и он еле держится на ногах. Машина Ефремова полностью разбита, но на нем самом нет ни царапины. А вот второму участнику аварии повезло гораздо меньше. Ехавший в фургоне мужчина оказался заблокирован в искореженном автомобиле. Он очень серьезно пострадал.

По данным агентства ТАСС, устроивший аварию актер задержан прибывшими на место происшествия полицейскими. Его отправят на медицинское освидетельствование.

Из-за аварии оказалась полностью перекрыта внешняя сторона Садового кольца в районе Смоленской площади.