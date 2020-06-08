Ученые выяснили, кто покоится в маленьком египетском саркофаге

На протяжении долгого времени специалисты были уверены в том, что саркофаг небольшого размера, возраст которого составляет примерно 2100 лет, может содержать исключительно останки птиц. Именно поэтому он был небольшой и украшен изображениями ястреба, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Но в 2018 году проводилась компьютерная томография, которая определила, что внутри находятся останки человеческого ребенка, рожденного не позже, чем на 28 неделе беременности. Саркофаг находился в Музее Мейдстона в Англии на хранении.Стоит отметить, что похоронная створка имела такие размеры, якобы предназначалась для птицы. На самом на саркофаге изображена голова ястреба и разного рода иероглифы, которые касаются бога неба у древних египтян – Хоруса. При этом в Древнем Египте мумификация разнообразных животных встречалась очень часто. Так, что мумия на первый взгляд не была чем-то особенным. Специалисты смогли определить, что кости принадлежат ребенку мужского пола, который находился на момент смерти между 22 и 28 неделей беременности. Плод имел очень серьезные аномалии позвоночника и врожденный дефект, из-за которого мозг и череп не могут развиваться нормально. Используя самое высокое разрешение, ученые установили, что верхняя часть черепа мумии до конца не сформировалась, не были закрыты арки позвонков, а уши располагались в затылочной части головы.Во время сканирования было отмечено, что кости рук и ног сформировались правильно. Но из-за того, что череп был слишком сильно деформирован, мозга у плода практически не было. Кроме того, ребенок имел заячью губу и волчью пасть.Из-за того, что останки были мумифицированы, можно сделать вывод, что семья считала ребенка особенным. Но при этом у специалистов возникло много других вопросов. К примеру, почему саркофаг мумии украсили рисунком птиц.Если бы удалось найти остальные предметы, которые похоронили вместе с мумией, то можно было бы получить ответы на вопросы, но специалисты не смогли обнаружить их место нахождения.