Таяние вечной мерзлоты ускорилось – это может привести к высвобождению опасных вирусов и огромного количества углерода

Вечная мерзлота представляет собой замершую почву, которая находится в северной части планеты. Глубина вечной мерзлоты может достигать пару метров или несколько сотен метров. Она покрывает примерно четвертую часть открытой площади, а ее возраст достигает нескольких тысяч лет, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. По словам специалистов, в вечной мерзлоте находится примерно 1,7 триллиона тонн углерода, который образовался из остатков растений и животных, которые умерли много тысяч лет назад и похоронены под слоем льда. Стоит отметить, что почва вечной мерзлоты содержит практически в два раза больше углерода, чем атмосфера нашей планеты. Когда мерзлота начинает таять, то углерод освобождается в виде метана и углекислого газа. Они становятся причиной возникновения парникового эффекта и сильного потепления на Земле. Если учитывать доклад специалистов по изменению климата, который был сделан осенью прошлого года, то уже к 2100 году может растаять большая часть вечной мерзлоты. Если же высвобождение углекислого газа продолжится, то это станет причиной очень сильного потепления в результате выброса парниковых газов. Кроме того, могут вырваться на свободу опасные вирусы и бактерии, которые скрываются под огромным слоем льда. Подобное происходило по словам ученых уже несколько раз. В 2016 году была зафиксирована вспышка сибирской язвы, которая по словам ученых появилась из-за останков зараженных северных оленей. Их похоронили примерно 70 лет назад, но из-за таяния вечной мерзлоты сибирская язва вырвалась наружу. Эксперты предупредили о том, что могут освободиться с других захоронений многие опасные заболевания, которые спровоцируют ужасные эпидемии.