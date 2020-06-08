Стоматолог рассказал, как восстановить тетрациклиновые зубы

Не все знают, что такое тетрациклиновое окрашивание зубов или, проще говоря, тетрациклиновые зубы. Однако люди, которые сталкивались с ним, никогда не забудут, ведь лечению оно либо не поддается, либо поддается с огромным трудом.

Тетрациклиновые зубы — это не только потемнение эмали зубов, вызванное приемом такого антибиотика, как тетрациклин. Зубы приобретают темный окрас как снаружи, так и изнутри.

Читайте на Информинг.Ру: Диетолог назвала 7 главных продуктов для поддержания здоровья печени

«Риск получить тетрациклиновые зубы велик у детей до 12 лет и малышей, чьи мамы во время беременности лечат тетрациклиновой мазью или таблетками различные инфекционные заболевания», — рассказывает врач-стоматолог Х. Курбанов.

Отбеливание эмали даже самыми современными средствами зачастую малоэффективным, предупреждает медик, поскольку тетрациклин проникает не столько в поверхностный слой зуба, сколько окрашивает его изнутри. Отбеливание можно использовать, но только если эмаль потемнела незначительно.

Однако людям, которые после лечения тетрациклином получили такой неприятный побочный эффект, восстановить прежний естественный цвет можно попытаться.

Потребуется комплексная терапия, подчеркивает Курбанов, которая включает в себя удаления зубного камня и налета, лечение кариеса, профессиональную гигиену полости рта, а потом такие этапы, как реминерализация эмали и полировка зубов с покрытием фторлаком. И только после этого можно будет приступить к процедуре отбеливания.

Врач предупреждает, что в особо сложных случаях не стоит прибегать к ней, а лучше попробовать восстановить эстетику зубов посредством виниров.

Яндекс Дзен