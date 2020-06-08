Депутат Госсобрания попросила Владимира Путина отправить отставку главу Республики Алтай

Депутат Госсобрания Республики Алтай от фракции КПРФ Мария Демина на своей странице в Facebook опубликовала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Народная избранница просит главу государства отправить в отставку действующего губернатора региона Олега Хорохордина, так как тот, по ее мнению, не может решить проблемы субъекта.

Мария Демина укрепилась в своем мнении на недавней сессии регионального парламента, во время которой депутаты заслушали отчет Хорохордина о работе, проделанной правительством за 2019 год. Демина утверждает, что еще перед сессией провела опрос среди жителей республики, по результатам которого около 60 % респондентов якобы негативно высказались о работе Олега Хорохордина. «Человек, который не может решать проблемы, Республике Алтай не нужен! Предлагаю отправить Олега Хорохордина в отставку!» — озаглавила в итоге свой пост Демина.

В своем видео она привела конкретные претензии к губернатору. «Сегодня Республика Алтай переживает глубокий экономический кризис, на который наслаивается еще и кризис политический. В сентябре 2019 года население РА избрало главой региона Олега Хорохордина. В мае мы – парламентарии Республики Алтай – заслушивали его отчет. До того я как депутат со своими помощниками провела опрос среди жителей Республики Алтай. Более 60 % опрошенных отрицательно оценивают деятельность Олега Хорохордина. Они говорят, что он ничего не делает, не выполняет свои обещания. Он обещал снизить тарифы на электроэнергию – они вместо этого поднялись. Он обещал решить вопрос по детским пособиям, обещал порадеть за повышение заработной платы, решить экономические проблемы. Но ни один вопрос сегодня практически не решается», — объяснила Демина в своем видео. Она также отметила, что Хорохордин якобы никак не взаимодействует с населением республики и с депутатским корпусом, и попасть к нему на прием не могут даже народные избранники.

По мнению Деминой, люди голосовали за Хорохордина зачастую из-за протекции Владимира Путина. В итоге народная избранница сделала вывод, что вместе с утерей доверия к главе республики граждане теряют доверие и к президенту. Она также отметила, что за тот год, что Олег Хорохордин возглавляет Республику Алтай, в регионе не только не были решены старые проблемы, но и возникли новые, связанные, в первую очередь, с кризисом во внутренней политике. Все это, по ее мнению, происходит при попустительстве главы республики.

В связи с этим Мария Демина попросила Владимира Путина исправить собственную «политическую ошибку» в виде назначения Хорохордина и.о. главы региона. «Решите этот вопрос. Воспользуйтесь своим правом и отправьте Олега Хорохордина в отставку», — резюмировала свою мысль депутат. Комментаторы под видео отметили, что это заявление, быть может, и получит какую-то значимость, однако только в том случае, если его поддержат коллеги Деминой.

Не стоит исключить, что сторонники подобных идей в структуре Госсобрания все же найдутся. В частности, товарищи Деминой по фракции КПРФ и единственный эсер в парламенте Александр Груздев. Именно они, наряду с отдельными независимыми депутатами, голосовали «против» принятия годового отчета Хорохордина. Тогда главе попеняли на то, что все его успехи были достигнуты только благодаря тому, что работа над этими проектами велась еще с 2018 года, а на его долю выпало лишь пожинать лавры. Ему также указывали на кризис в муниципалитетах, среди которых упоминались Онгудайский, Чемальский районы. Позже Демина дополнила этот список Кош-Агачским и Майминским районами.