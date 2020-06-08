Устройство, монтаж и область применения теплого пола

Тёплый пол представляет из себя систему обогрева, которую монтируют под напольное покрытие. Выбрать тёплый пол здесь. В настоящее время его очень часто используют в частном доме, а также квартире. Сегодня мы расскажем вам подробнее об устройстве, монтаже и области применения тёплого пола. Оставайтесь с нами!

Тёплый пол может быть:

Водяным;

Электрическим;

Инфракрасным;

Процесс монтажа происходит в несколько этапов. Для начала необходимо подготовить и выравнять басовое основание. Далее уложить и подключить обогревающие элементы, такие как трубки, кабель или плёнку, а затем оформить обогревающие сети напольным покрытием. Такую систему можно установить как по всей площади, так и в определённой зоне. Они являются идеальным решением для детской комнаты, а также ванной или душевой. Данный вид отопления за небольшой промежуток времени набрал большое количество положительных отзывов от пользователей, а также получил высокую оценку от экспертов. Система способна достаточно быстро обогреть большую плотность и при этом будет затрачено небольшое количество электроэнергии. Благодаря ей можно равномерно нагреть напольное покрытие, улучшить внешний вид помещения, потому, что будут отсутствовать батареи. Это позволит достаточно удобно расставить мебель и свободно убирать открытое пространство.

Водяной пол включает в себя жесткие или гибкие трубы, а в качестве теплоносителя в них будет циркулировать горячая вода. Электрический представляет из себя токопроводящие кабели, которые могут быть одножильными, двужильными или саморегулирующими. Когда по кабелю будет проходить электричество, они начинают нагреваться до высокой температуры и происходит нагревание покрытия, следовательно температурный режим в доме становиться выше. Инфракрасный представляет из себя электронагревательную нить, которая является заключённой в электрическую плёнку.

Для того, чтобы выбрать подходящие оборудование необходимо учитывать имеется ли индивидуальное отопление, бюджет, конструктивные особенности помещения, а также материал из которого построен дом. Например водяное отопление подойдёт только для индивидуального частного дома. Для квартиры данный вариант не подходит потому, что увеличивается риск затопить соседей. Водочную систему могут монтировать либо в стяжку, либо под оборудованный настил. Если дом построен из дерева, то используют именно сухую укладку. Также стяжку из бетона не рекомендовано заливать в кирпичный или блочный дом. Очень важно использовать именно прочные трубы, которые могут быть медными или бесшовными металлопластиковыми.

Электрическая система подходит как для дома, так и квартиры. В этом случае не требуется проводить фундаментальные работы, заливать бетонную стяжку и согласовывать монтажные работы в соответствующих органах. Кабель достаточно просто установить на основание. Самым простым способом установки является использование инфракрасных пленочных моделей, которые в последующем подключают через термостат. Сверху плёнки необходимо положить плиту из ДСП, для зашиты от повреждения. Инфракрасную плёнку следует укладывать только там, где нет тяжёлой мебели.