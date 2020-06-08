Деревню Вифсаиду из Библии затопило Галилейское море

То место, где Иисус накормил 5000 человек, было затоплено в результате наводнения. Из-за этого археологи в срочном порядке должны были покинуть место раскопок, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Вифсаида – это город учеников Иисуса. Именно в нем он творил чудеса, которые описываются в Библии. После того, как был смягчен карантин, впервые археолог и профессор Моти Авиам посетил Эль-Арадж. Он был шокирован увиденным.«Я конечно знал о том, что уровень Кинерета (Галилейского моря) поднялся в результате длительных дождей, но даже предположить не мог, как именно скажется его поднятие о раскопках, которые проводятся в этой местности», — высказался профессор. Он добавил, что подобного не происходило уже примерно 30 лет, ведь он каждый год посещает это чудесное место. Как правило, Эль-Арадж располагается на участке суши, который со всех сторон окружен деревьями. На данный момент большая часть из них затоплена водой. Более высокие точки города больше напоминают небольшие островки, на которых располагаются руины. При этом то, что осталось от византийской структуры, которая может являться Церковью Апостолов, полностью покрыто водой. Из-за произошедшего пришлось прекратить раскопки и специалисты покинули город.Эль-Арадж описывается в Библии, как рыбацкий город Вифсаида. Именно в нем родилось трое учеников Иисуса. Некоторые эксперты уверены в том, что данное Эль-Арадж может оказаться также тем местом, где когда царь Ирод Филипп возвел город Юлия, который строился на подобие римских.Еще одним кандидатом на древнюю Вифсаиду является Эт-Телль, который находится севернее Эль-Арадж. Раскопки в той местности проводит профессор Рами Арав вместе со своей командой и он нашел некоторые доказательства того, что данный город идентичен деревни Вифсаида.