Таинственная разработка Третьего рейха могла спровоцировать розуэлльский инцидент

В Сети не раз упоминалась такая технология Третьего рейха, как «Нацистский колокол». За счет этой разработки, основанной на мощнейшей антигравитационной системе, немцы планировали посетить Луну и другие планеты. Действительно ли существовала машина, точно сказать нельзя, однако почему-то именно ей приписывают последствия от различных происшествий, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Тестирование технологии было сопоставлено с появлением над городком Розуэлл (США) НЛО в 1947 году. Примечательно, что именно в этой местности находится полигон американской армии. Нацисты продолжали некоторое время свою разработку даже после падения режима Гитлера. Ученые обсуждали возможности технологии, разрушительные возможности машины Wunderwaffe и ее возможное будущее. В конце Второй мировой система была закончена и даже применена для атаки Лондона. Нацисты ставили за цель уничтожение воздушных сил противника.После падения Третьего рейха проект «Колокол» был свернут, все его материалы заполучили американцы и, возможно, даже применили на своем полигоне. По некоторым данным, Гитлер смог достаточно продвинуться в реализации своих планов по установлению господства в космосе. Даже у США не было подобных технологий, которые могли бы противостоять «Нацистскому колоколу». Это явно говорит о превосходстве Германии в то время.Эксперты не утверждают, что тестирование разработки было произведено американцами в Розуэлле. Может быть, именно «Колокол» привлек инопланетян, или это очередная теория заговора. К сожалению, истина вряд ли когда-либо раскроется.