Распространение Covid-19 подчиняется правилу 20/80: 20% больных виновны в заражении 80% людей

Ученые из Гонконга более внимательно изучили ситуацию с коронавирусом и через три месяца после начала исследования заявили, что в 80% случаев заболевания виноваты 20% людей, которые по тем или иным причинам не соблюдали меры предосторожности, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Дополнительно было установлено, что примерно 70% заразившихся не передают вирус остальным. 20% больных являются суперраспространителями, заражения происходят вследствие большого скопления людей в одной точке.По словам Бена Коулинга, одного из соавторов исследования, случаев суперраспространения оказалось значительно больше, чем ранее прогнозировалось. Они происходят значительно чаще, чем это можно было бы считать случайностью. Скорость передачи вируса настолько большая, что ее темпы сложно вообразить. После анализа 1000 случаев заражения ученые сошлись во мнении, что остановить эпидемию можно только путем изоляции суперраспространителей. Если уже сегодня начать заниматься этим вопросом, вторая волна коронавируса может не настать.Примерно 350 случаев из 1000 являлись следствием тесных контактов среди представителей одной группы. В остальных же случаях заболевания вирус был привезен из-за рубежа или других регионов. Суперраспространители создали некие кластеры эпидемии, ее очаги, которые и сделали инфекцию столь массовой. Например, одна 61-летняя жительница Южной Кореи смогла заразить в короткий срок 43 прихожанина церкви.О существовании правила 20/80 ученые знали давно. Его наличие было подтверждено исследованиями еще за 2011 год. Нельзя точно сказать, почему одни люди активно распространяют вирус, а другие – нет. Может быть, проблема заключается в их особенностях иммунитета и поведении.